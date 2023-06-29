В микрорайоне Зеленая горка в Саратове откроют детсад и школу

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Разработан проект по возведению социальной инфраструктуры микрорайона «Зелёная горка». Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин при посещении строящегося жилкомплекса в Кировском районе.

Прежде была проведена ревизия всех ранее выданных разрешений на строительство. Региональное правительство выяснило, что большая часть строящихся домов строится, не обеспеченная местами в школах и детсадах.

МКР Зелёная горка оказался в их числе. Строящиеся здесь три дома предназначены для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Глава региона поручил сдать объекты до конца этого года.

- Для микрорайона дополнительно требуется 160 мест в школе и детском саду. Чтобы не перегружать инфраструктуру соседнего микрорайона «Звезда», принято решение построить новый детсад, совмещённый с начальной школой, на 160 мест. Соглашение об этом заключили застройщик и муниципалитет. Это решение позволит полностью обеспечить дома образовательной инфраструктурой, - заявил губернатор.