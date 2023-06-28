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НовостиПроисшествия28 июня 2023 19:05

Саратовцы копали колодец во дворе дома и нашли человеческие кости

Елена Маркелова
Фото: СК РФ по Саратовской области

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственный отдел по городу Саратов начал проверку после обнаружения костных останков человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Как уточнили в следкоме, сегодня, 28 июня, во дворе одного из частных домов в поселке Тепличный Гагаринского района хозяева копали колодец и обнаружили на глубине около двух метра костные останки. Они сразу же сообщили об этом в полицию.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.

Назначено судебно-медицинское исследование. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.