Анна Попова: активная молодежь организовала необычную акцию в Лысогорском районе

Брифинг 22.06.23

В ходе брифинга в министерстве спорта и молодежной политики Саратовской области Председатель совета регионального отделения «Движение первых» Анна Попова рассказала о молодежной площадке по созданию собственного стиля одежды.

- В память о Дне молодежи юные саратовцы смогут сделать свою футболку с уникальным принтом. Ребята смогу приходить, использовать трафареты и краски, выплатить свои идеи и творческие мысли.

В Энгельсском районе в центральном городском парке будет также работать наша площадка.

В Лысогоском районе активная молодежь предложила необычный формат праздника. Там проводится фестиваль летних головных уборов, в котором будут участвовать целые семьи, - рассказала Анна Попова.

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