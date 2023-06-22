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НовостиОбщество22 июня 2023 14:14

В Саратовской области стартуют акции «Книга другу» и «Добрые письма»

Саратовская молодежь примет участие в патриотических акциях
Наталия Калинина
Брифинг 22.06.23

Брифинг 22.06.23

В ходе брифинга в министерстве спорта и молодежной политики Саратовской области Председатель совета регионального отделения «Движение первых» Анна Попова рассказала о работе с активной молодежью в регионе.

- У нас в планах участие в двух акциях федерального масштаба.

Первая акция «Книгу другу» направлена на то, чтобы передать хорошие книжки на Донбасс. Неравнодушные люди приносят детские книжки, советскую и зарубежную классику, которую передают в библиотеки школ вновь присоединенных территорий.

Другим блоком станут «Добрые письма», которые дети передадут участникам СВО, которые находятся в зоне боевых действий. Их соберут и через региональный штаб передадут военным, - рассказала Анна Попова.

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