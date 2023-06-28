Скриншот из официальной группы МТС в "Вконтакте"

Саратовцы массово жалуются на сбои в работе МТС. Сегодня, 28 июня, жители Саратовской области жалуются на сбои в работе мобильного оператора МТС.

С телефона нельзя ни позвонить, ни войти в интернет. По сообщениям различных региональных СМИ, со схожими проблемами столкнулись жители Самарской, Нижегородской, Кировской областей, а так же других регионов европейской части России.

Отметим, что у ряда пользователей сотового оператора связь остается стабильной. Некоторые высказывают предположение, что одной из проблем является номерная база.

Upd. от 18:45

По информации МТС:

Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над её устранением. Upd: 18:55: У большинства абонентов Саратовской области связь восстановлена.