Анна Попова рассказала о работе с активной молодежью в Саратовской области

Брифинг 22.06.23

Председатель совета регионального отделения «Движение первых» Анна Попова рассказала о работе с активной молодежью в регионе.

- «Движение первых» — это своего рода пионерия нового поколения, это совокупность общественных объединений активной молодежи». Юнармия, юные друзья полиции, волонтерские отряды. Детские общественные организации - теперь они все займутся миссией «Движения первых, которая достаточно патриотична.

Наша основная миссия – быть с Россией, быть в движении, быть лучшими, быть первыми.

С нами молодые люди могут развиваться в интересующим их направлении. Кому-то интересен спорт, кому-то творчество, кому-то наука. Мы предлагаем молодежи разные проекты. Работа ведется уже полгода. Теперь мы подошли к тому, чтобы создать официальные объединения. В восьми районах уже назначены руководители и началась работа, - рассказала Анна Попова.

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