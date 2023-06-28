Фото: Архив КП

В Саратовской области средняя зарплата почтальонов составляет 26,6 тысяч рублей. Этот вопрос сегодня, 28 июня, обсудили на тематическом совещании в областной думе.

Как отметил директор регионального управления «Почты России» Сергей Дубровин, всего в филиале работает пять тысяч сотрудников, из которых более двух тысяч – почтальоны. Их месячный заработок формируется из оклада и премии.

-В прошлом году мы поднимали зарплату три раза. Сейчас оклад почтальона в Саратове 22670 рублей. Дальше у любого почтальона есть еще премиальные - от 15 до 21 процента, - добавил Дубровин.

Также, директор «Почты России» отметил, что в сельских отделениях сотрудники почты работают три дня в неделю, соответственно и уровень заработной планы отличается.

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