Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В Саратове представили предварительный проект по развитию набережной Саратова. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает пресс-служба главы региона.

Проект предусматривает сохранение многоквартирных домов, памятников культуры и архитектуры. К новой набережной относится вся территория между улицами Чернышевского, Бабушкин взвоз и Большая Садовая.

Рассматривался вопрос построения на набережной детского творческого комплекса, развлекательного центра, гостиницы, а также офисных и административных зданий, конгресс-залов с отелем, и других объектов.

-Нужно внимательно просчитать, какую нагрузку новые объекты будут нести на соседнюю инфраструктуру, сложившуюся транспортную сеть. В любом случае, окончательное решение будет принято только после обсуждения с саратовцами, - подчеркнул Роман Бусаргин.

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