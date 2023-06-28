В пресс-центре КП участники «Боевого Братства» рассказали о мероприятиях ко Дню ветерана боевых действий

28.06.23

В Саратове и районах области по инициативе Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «РСВА», Общественных палат региона и МО «Город Саратов» пройдут торжественно-памятные мероприятия, посвященные «Дню ветеранов боевых действий».

О проведении торжественных мероприятий рассказали Председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области, Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - Сергей Авезниязов, начальник штаба Саратовского регионального отделения «Бессмертный полк России», член Совета регионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - Андрей Малышев, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области - Денис Белоусов на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове.

В Саратове 1 июля основные мероприятия пройдут в Парке Победы на Соколовой горе. В 11:30 часов начнется служба в храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского по погибшим воинам. В 12:00 часов состоится церемония занесения имен погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Будет увековечено еще 80 имен саратовских бойцов. Продолжится мероприятие шествием «Бессмертной роты» до Вечного огня. Родственники погибших военнослужащих в локальных войнах пройдут по Парку Победы с портретами своих Героев. Завершится все митингом и возложением цветов.

К акциям присоединятся активисты молодежных организаций «Волонтерская рота Боевого Братства», «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия Единой России» и многие другие.

«Молодежные организации участвуют во всех мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Важно привлекать молодежь к подобным мероприятиям, воспитывать в них дух патриотизма и прививать любовь к Родине. К тому же, совместная работа с юными активистами помогает нам идти вперед к общим целям», дополнил Сергей Авезниязов.

В знак признательности заслуг: в рамках военно-патриотического воспитания, увековечивания памяти погибших Защитников Отечества, Сергей Авезниязов передал Знамя «БОЕВОГО БРАТСТВО - СВО» медиахолдингу «ВОЛГА—МЕДИА».

Также в районах области пройдут митинги у мемориалов, торжественные собрания и возложение цветов.

Напомним, в июле 2022 года депутаты Саратовской областной Думы единогласно проголосовали за утверждение новой памятной даты – Дня ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов – 1 июля. Проект закона об утверждении Дня ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов внес в Думу Губернатор области Роман Бусаргин, поддержав инициативу Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».