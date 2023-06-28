На Кумысной поляне Саратова появится родник «Солдатский»

Фото: Минприроды Саратовской области

В Саратове на Кумысной поляне благоустраивают родник. Об этом проинформировала пресс-служба регионального минприроды.

После обновления территории источника на его фасаде установят красную звезду в качестве символа Победы и название «Солдатский».

В ведомстве напомнили, что во время Великой Отечественной войны к роднику приходили женщины и молились за своих родных, воевавших на фронтах. В минприроды приняли решение обновить это место с нуля, тем самым отдав дань уважения победителям.

Источник расположен в лесной зоне около дома №200 по улице Шелковичной. На его благоустройство из регионального бюджета выделено 300 тысяч рублей. Комплекс будет состоять из опорной каптажной стенки, лавочки, стелы, площадки для удобного набора воды.