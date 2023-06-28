Волонтеры «Молодежь плюс» провели акцию здоровья в ЗАТО Светлый

Фото: Татищевский Филиал онлайн ГБУ РЦ «Молодежь плюс»
Сегодня, 28 июня, волонтеры Татищевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» провели акцию здоровья для школьников, которые посещают летний лагерь на базе МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый.
Специалист Тарасова Л. М. организовала интерактивную беседу «Если хочешь быть здоровым».
Целью мероприятия было формирование ответственного и бережного отношения к своему здоровью, а также установки на здоровый образ жизни у детей.
Дети отвечали на вопросы викторины и участвовали в беседе.
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