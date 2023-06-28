фото: УФСБ по Саратовской области

Двое сотрудников одного из подразделений РЖД в Саратове оказались под домашним арестом за взятку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

На заместителя начальника и ведущего инженера подразделения ОАО «РЖД» по Саратову завели уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Следователи установили, что 23 июня коммерческий директор одной из фирм дал взятку в размере 300 тысяч рублей представителям одного из структурных подразделений РЖД. Деньги предназначались за согласование незаконного подписания актов выполненных работ. Один из фигурантов дела пояснил, что общая сумма взяток должна была составить 1,8 млн рублей.

Подозреваемые находятся под домашним арестом.