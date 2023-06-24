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НовостиОбщество24 июня 2023 11:10

На День молодежи саратовские волонтеры устроили праздник для детей

Наталия Калинина
Фото: Мы вместе детям

Фото: Мы вместе детям

На День молодежи саратовские волонтеры устроили праздник для детей, о чем рассказали в Автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «МЫ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ».

24 июня активисты вышли на улицы города вместе с «Волонтерами Победы». Волонтер Мария сделала яркий аквагрим на фестивале «Воздух творчества» на улице Волжской. Маленькие саратовцы получили массу эмоций.

- Спишите делать добро, и оно обязательно к вам вернется! – считают в центре «МЫ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ».

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