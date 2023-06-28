Фото: архив КП

Саратовские волонтеры собирают продуктовые наборы для людей с ограниченными возможностями. О своей работе рассказали энтузиасты из проекта «хорошие люди».

Каждый месяц «Хорошие люди» привозят подопечным продуктовый набор, который помогает им жить.

Благодаря бесплатным продуктам, инвалиды могут оплачивать коммунальные услуги и покупать необходимые лекарства.

Подробнее о работе организации можно прочитать здесь.

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