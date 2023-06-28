фото: "Шиханские новости"

Доброволец из Саратовской области Сергей Авдошин погиб в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В Шиханах сегодня, 28 июня, проводили в последний путь участника СВО.

Сергей Авдошин родился 22 января 1985 года и учился в городе Вольске. С 19 декабря 2022 года Сергей ушел добровольцем в зону СВО. Погиб наш земляк 19 июня.

— Сегодня мы провожаем в последний путь нашего храброго, мужественного, смелого земляка. Он был самоотверженным воином, который защищал мирное население и свою страну от внешней угрозы. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего, — обратился к родным и близким бойца глава города Антон Лещенко.