В Ртищево волонтеры провели для студентов акцию против наркотиков

Фото: «Молодежь плюс»

26 июня в рамках Международного дня борьбы с наркотиками специалисты Ртищевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» провели переговорную площадку «Есть выбор: жизнь без наркотиков». Она состоялась на базе Ртищевского политехнического лицея. Студенты 1 курса выслушали полезную программу.

Волонтер, проводившая акцию, напомнила о видах административной и уголовной ответственности за торговлю и употребление наркотиков. Она также напомнила о распространенных заблуждениях о наркотиках и рассказала о том, как уберечься от негативного влияния.

В рамках мероприятия волонтеры и студенты обсудили причины, по которым подростки начинают употреблять психоактивные вещества.

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