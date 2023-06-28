В Саратовской области из-за миграции сократилась численность населения. Соответствующая информация размещена на Саратовстат.

Численность населения Саратовской области продолжает сокращаться из-за миграции. Согласно данным с января по апрель, в нашу область прибыли 7040 человек, из которых 2700 приехали из других регионов, а еще 2200—гости из других стран.

Чаще всего уезжают и приезжают из стран СНГ. В тройке лидеров: Таджикистан, Казахстан и Азербайджан. Мигранты предпочитают заселяться в города — 69,6 процента.

При этом уехали из Саратовской области 8 518 человек, из них 2,6 тысячи – в другие страны.