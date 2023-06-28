В СВО погиб многодетный отец Александр Юданов

Фото: Администрация Новоузенского района

В Новоузенске состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Александром Юдановым. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Александр родился 09 июня 1984 года в городе Новоузенск. Он воспитывался и жил в Новоузенской школе-интернате для детей –сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

По окончании 9 классов он получил специальность «Слесарь по ремонту автомобиля». Александр родом из многодетной семьи и сам стал отцом четверых детей. Погиб 19 июня.

На службу в зону СВО Юданов ушел добровольцем. Выражая соболезнование по поводу его гибели, губернатор Роман Бусаргин отметил мужество и самоотверженность земляка.