В Саратове на 60-летнюю женщину упала ветка. Комментарий мэрии

Фото: Прокуратура Фрунзенского района

Сегодня, 28 июня, в полдень в Саратове на местную жительницу упала ветка дерева. Об инциденте проинформировала прокуратура Фрунзенского района и организовала по данному факту проверку.

Как уточнили в надзорном ведомстве, ЧП случилось на остановке общественного транспорта по улице Рахова. Упавшая часть ствола травмировала голову и плечо 60-летней женщины. Пострадавшей понадобилась госпитализация.

Случившееся прокомментировали в администрации областного центра. В МО сообщили, что дерево ранее было обследовано профильными специалистами и не является аварийным. Падение ветви связано с неблагоприятными погодными условиями, сделали вывод в мэрии.