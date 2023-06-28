Фото: Транспортная полиция

В период с 19 по 26 июня 2023 года в Саратовской области задержали 19 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает региональное управление транспортной полиции по итогам рейда «Нелегал-2023».

Специалисты ведомства провели комплексную оперативно-профилактическую проверку поездов дальнего и пригородного сообщения, следующих по участку оперативного обслуживания Приволжского линейного управления, а также проверили документы пассажиров в аэропорту «Гагарин».

Всего были задержаны 19 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Они привлечены к административной ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.