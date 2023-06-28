фото: ГУ МВД

В Саратове ликвидировали подпольный наркомагазин. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудники полиции выяснили, что 28-летний подозреваемый на территории Саратова расфасовывает и раскладывает по тайникам синтетические наркотики. Мужчина был задержан с поличным и указал сотрудникам органов 11 закладок общей массой более 18 грамм, а в его квартире найдено около 11 грамм наркотиков и оборудование для фасовки порошка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подозреваемый заключен под стражу.