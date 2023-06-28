Жителям Энгельса разрешили купаться на 6 городских пляжах

Фото: Администрация Энгельсского района

Администрация Энгельса сообщила о шести официально открытых для купания пляжах.

Перечислены следующие объекты, которые отвечают нормативным требованиям: городской пляж «Парус», пляжи на базах отдыха «Чайка», «Бодрость», «Усадьба Волжино», «Олимпиец», «Юрист».

- На базах отдыха, имеющих на своих территориях водные объекты и предоставляющих услуги отдыха в режиме «солярий» с установленными знаками «Купаться запрещено», к нарушителям предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Доводим до вашего сведения, что пляжи на этих базах отдыха не отвечают требованиям безопасности, - подчеркнули в МО.