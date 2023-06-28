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НовостиОбщество28 июня 2023 5:55

Роман Бусаргин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Елена Маркелова
Фото: Пул Z 64

Фото: Пул Z 64

Губернатор Роман Бусаргин поздравил мусульман Саратовской области с одним из главных праздников Курбан-Байрам. Чиновник назвал традиции ислама неотъемлемой частью духовной жизни многонационального и многоконфессионального региона.

- Вековые традиции добра и любви к человеку, святость семейных ценностей наполняют Курбан-Байрам глубоким смыслом, дают понимание первооснов истории и культуры мусульманского мира, - подчеркнул Бусаргин.

Глава региона пожелал мусальманам любви, достатка, чтобы здоровья и энергии созидания.