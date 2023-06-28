Роман Бусаргин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

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Губернатор Роман Бусаргин поздравил мусульман Саратовской области с одним из главных праздников Курбан-Байрам. Чиновник назвал традиции ислама неотъемлемой частью духовной жизни многонационального и многоконфессионального региона.
- Вековые традиции добра и любви к человеку, святость семейных ценностей наполняют Курбан-Байрам глубоким смыслом, дают понимание первооснов истории и культуры мусульманского мира, - подчеркнул Бусаргин.
Глава региона пожелал мусальманам любви, достатка, чтобы здоровья и энергии созидания.