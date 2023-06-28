Сегодня в Вольске простятся с погибшим в СВО Алексеем Беляевым

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

В специальной военной операции погиб военнослужащий из Саратовской области Алексей Беляев. Трагическую новость сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Алексей Беляев родился в 1991 году в селе Широкий Буерак. По окончании школы поступил в Балаковский институт техники, технологии и управления. С 2013 по 2014 год проходил срочную службу в рядах Российской Армии. По возвращении устроился на АО «Северсталь-сортовой завод Балаково».

В октябре прошлого года мобилизован для участия в СВО. Погиб 8 июня этого года. Награждён Орденом Мужества посмертно.

Друзья Алексея отзываются о как о мужчине с сильным характером, четко следовавшим своим принципам.

Церемония прощания с Алексеем Беляевым состоится сегодня в 14.00 в селе Широкий Буерак на общественной территории улицы Коммунистическая.