Володин: в Саратове заработал единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

В Саратове заработал единственный в ПФО аппарат ПЭТ КТ для раннего выявления онкозаболеваний. Он установлен в исследовательском центре кластерной онкологии, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Политик уточнил, что исследование на ПЭТ КТ входит в систему обязательного медицинского страхования. В этой связи оно проводится бесплатно при наличии показаний и направления от участкового врача-онколога.

В центр приглашаются пациенты и других регионов. Прием ведется по адресу: Саратов, улица Большая Садовая дом 137 (Университетская клиническая больница №1 (2 корпус).

Телефон для справок и для записи: 8-987-377-37-21.

Напомним, исследовательский центр кластерной онкологии был создан на базе СГМУ по инициативе Вячеслава Володина. Он оснащен самым передовым на сегодняшний день оборудованием (включая ПЭТ КТ) для диагностики и выявления онкозаболеваний, в том числе на ранних стадиях.