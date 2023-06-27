Саратовские волонтеры организовали фестиваль по бадминтону и настольному теннису для детей

Видео АНО «Мы вместе детям»

В Саратове прошел lll семейный спортивный фестиваль по бадминтону и настольному теннису «Веселый квартирник» для семей АНО «Мы вместе детям».

- Это наша маленькая страна безграничных возможностей, где каждому найдется место и дело. Слова тут не нужны, просто посмотрите и проникнитесь этой атмосферой дружбы, тепла и уюта, - заявляют волонетры, организаторы мероприятия.

АНО «Мы вместе детям» 0 это благотворительный проект помощи детям, ставший победителем на конкурсе «Доброволец России 2020!», а также победитель областного конкурса социальных проектов для НКО в 2022.