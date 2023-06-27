В Саратове завершились «Большие гастроли» Ереванского русского драмтеатра

Сцена из спектакля Фото: Елена Маркелова

25 и 26 июня Саратове с аншлагами прошли «Большие гастроли» Государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского из города Ереван. В рамках проекта, организованного Росконцертом по плану федерального минкультуры, гости из Армении показали спектакли «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского и «Люди. Звери. Обстоятельства» Дона Нигро.

Постановка художественного руководителя Ереванской Драмы Карена Нерсесяна «Женитьба Бальзаминова», которую он поставил к 200-летию выдающегося драматурга, позволила зрителям сделать вывод о ярком, самобытном характере театра. В прочтении армянской труппы известная по экранизации с Георгием Вициным и Людмилой Шагаловой в главных ролях и разобранная на цитаты история о молодом чиновнике и удивительном романтике история приобрела свой колорит. Да такой, что ни малейших опасений о мешающих показу сравнениях с любимым кино не возникло.

«Женитьба Бальзаминова» представляет собой микс драмы и комедии. Наблюдая за симпатичным и простодушно соглашающимся с оценками окружающих о его глупости молодым чиновником Мишей, сыном вдовы Павлы Петровны, одновременно испытываешь приступы смеха и сочувственно задумываешься о том, как по-разному преподносит нам литература месседж: «человек рожден для счастья как птица для полета». У Бальзаминова оно рифмуется с простодушным признанием «с деньгами-то мы и без ума проживем». И Карен Нерсисян решает постановку так, что никакой сатиры за этим не чувствуется, только приятие жизненной позиции каждого из персонажей. Эти "маленькие люди" так трогательны в трансляции своей нехитрой философии, что умиляют и вызывают симпатию. Они даже передвигаются среди зарослей, которые обозначены павлиньими перьями. Плывет павой Домна Белотелова (заслуженная артистка Республики Армения Вероника Сароян), по-павлиньи важен и в то же время задирист Лукьян Лукьяныч Чебакоа (актер Лев Налбандян). Обаятелен находящийся во власти мечты о богатой невесте Миша Бальзаминов (актер Антон Агаджанян). Есть на сцене и клетка. Символ стремления всех героев пьесы добиться желаемого мобилен и легко отодвигается, отсюда достаточно тяжелая на вид чугунная решетка придает действию вальсирующий темп, позволяющий окружению Бальзаминова двигаться к своим целям легко и элегантно. В этой связи оригинальным решением режиссера стала сцена с письмом офицера в отставке своей возлюбленной Анфисе Пежёновой (актриса Юлия Жданова). Интересный ход постановщик нашел для сцен с рассказом Бальзаминовыз о своих чудесно-уморительных снах. В беседе с журналистом нашего издания исполнительница Павлы Петровны Бальзаминовой актриса Лалита Букиа призналась, что режиссер категорически против проявления в актрисах очевидной характерности в комедийных ролях. вот и в "Женитьбе..." сны декламируются инфернальными голосами, и сцены обретают гротесковый характер. В галерее незабываемых образов, созданных труппой Ереванского русского драматического театра, несомненно, особое место занимает сваха. Акулина Гавриловна Красавина (актриса Елена Варданян) ослепительно-ярка во всех смыслах: бешеный темперамент, льняная челка короной, улыбка в два уцелевших зуба и бездна обаяния. Гавриловна юркой мышкой спрыгивает со стола в доме Бальзаминовых, и вот уже она - высшая точка спектакля: Гавриловне не надо уговаривать потенциальных женихов и невест пойти к венцу - сваха изначально уверена в успехе предприятия. И так уморительно-убедительна Красавина в своей деятельности, что жалеешь о кратком хронометраже постановки.

Саратов аплодировал гостям стоя, долго не отпуская полюбившихся артистов. История, в которой каждый обрел счастье в своем представлении, открыла зрителям нашего города театр, за творчеством которого хочется следить и знакомиться с другими постановками его репертуара.

26 июня на другой сцене - Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва - также с аншлагом прошел спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства». В этот же день состоялась пресс-конференция, посвященная «Большим гастролям». Участие приняли первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, директор ТЮЗа Киселева, заслуженный артист РФ Игорь Баголей, директор Государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского Марианна Мхитарян, режиссер Карен Нерсисян и артисты театра.

- Сейчас уделяется большое внимание развитию и укреплению связей с русскими театрами зарубежных стран, — отметила первый заместитель министра культуры Татьяна Астафьева. — Это, несомненно, является определяющим фактором в создании единого культурного пространства и позволяет театрам развиваться. Очень важно иметь возможность такого обмена. «Большие гастроли» — всегда полный актерский состав, прекрасные декорации и костюмы. Мы благодарны проекту за то, что саратовский зритель может посетить масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров и увидеть лучшие постановки. Овации, прозвучавшие на спектаклях Ереванского театра, лучшее тому подтверждение.