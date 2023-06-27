Свыше 9 тысяч членов семей мобилизованных получили билеты в театры и музеи Саратова

Сцена из интерактивного спектакля Фото: Елена Маркелова

Свыше 9 тысяч членов семей мобилизованных участников СВО получили возможность бесплатно посетить культурные учреждения в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры. Соответствующее постановление об обеспечении данной категории билетами на безвозмездной основе подписано губернатором Романом Бусаргиным.

Как уточнила министр культуры региона Наталия Щелканова, областные и городские учреждения культуры активно оказывают поддержку семьям защитников родины. Всего с 19 октября 2022 года по 16 июня 2023 года членам семей мобилизованных выдали 9 128 билетов в театральные и концертные учреждения. Кроме этого они побывали в музеях Саратова и цирковой студии «Арт-Алле».

Особенно популярен у зрителей цирк, спектакли, музейные экспозиции.