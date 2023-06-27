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НовостиПроисшествия27 июня 2023 14:45

В Саратовской области сотрудницу полиции осудили за фальсификацию доказательств

Саратовский суд вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице полиции
Светлана Курышева

Бывшей сотруднице полиции, обвиняемой в фальсификации доказательств, вынесен обвинительный приговор. Об этом сегодня, 27 июня сообщает региональное Следственное Управление.

По информации следствия с 17 по 26 июня 2022 года обвиняемая изготовила протокол допроса свидетеля, в который внесла сведения о проведённом ею допросе, но фактически допрос не проводила. Данный протокол был приобщен ею к материалам уголовного дела в качестве доказательства. Позже нарушение было выявлено прокуратурой.

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде штрафа.