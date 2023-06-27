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НовостиОбщество27 июня 2023 13:47

Светлана Савочкина: волонтеры в Саратовской области – наши большие помощники

Глава регионального минтруда рассказала о взаимодействии с волонтерами
Дина Иванова
Пресс-конференция 26.06.23

Пресс-конференция 26.06.23

В рамках нацпроекта «Демография» заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Светлана Савочкина отметила, что в помощи подопечных социальных служб большую роль играют волонтерские организации. Несмотря на то, что пожилые люди могут показать пример в организации себя и других, им также необходима поддержка.

Светлана Савочкина напомнила о периоде пандемии, когда ни на одну секунду социальные службы не переставали работать, помогая населению.

- Огромное количество продуктовых наборов и помощи было оказано именно с ребятами из волонтерских организаций, работников социальных служб, – поделилась Светлана Савочкина.

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