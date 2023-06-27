Военнослужащий из Балаково Роман Акулов погиб в ходе спецоперации

Фото: Телеграм-канал Сергей Грачев

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Роман Акулов. Трагическую новость сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Чиновник уточнил, что бойцу было 30 лет, он родом из Новосибирской области. В Балаково Акулов переехал еще ребенком. В 2010-2012 годы неоднократно принимал участие в работе поискового Центра "Набат".

Контракт на военную службу в специальной военной операции Роман Акулов подписал летом прошлого года. 19 июня 2023 года солдат был ранен в ходе артобстрела. От полученных ран боец скончался.

Прощание с Романом Акуловым состоится 28 июня, в 10.00, в ритуальном центре «Обелиск».