фото: Министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Энгельсские глухие легкоатлеты заняли третье место на Чемпионате России. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

В Чебоксарах прошли чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине «легкая атлетика». Местом проведения соревнований стал стадион «Олимпийский». Соревнования, в которых участвовали 400 спортсменов из 42 регионов РФ длились в течении четырех дней.

Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» выступали в рамках первенства страны в возрастной группе младше 18 лет.

Валентина Калядина завоевала две бронзовые медали - в беге на дистанции 200 метров и прыжках в длину. А Максим Нестеров стал бронзовым призером в прыжках в длину.

Тренирует спортсменов заслуженный тренер России Ольга Минахметова.