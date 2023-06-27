Фото: Союз женщин России Саратовское региональное отделение

Активистки женсовета Саратовской области поучаствовали в мероприятии «Жизнь и песня». Оно было посвящено исполнительнице русской народной песни Ольге Ковалевой.

На литературно-музыкальном мероприятии гости познакомились с непростой судьбой нашей землячки, заслуженной и народной артисткой РСФСР, Ольги Васильевны Ковалевой, прославлявшей русскую песню. В зале прозвучали лирические, шуточные, плясовые и авторские песни знаменитой певицы, которые исполнили детский фольклорный ансамбль «Забавушка» Детской школы искусств, фольклорный ансамбль «Любава» Центра творчества и досуга прозвучали лирические. Присутствующие с удовольствием подпевали выступающим известные песни, среди которых «Ой, цвети, кудрявая рябина», «Весной Волга разольется», «Утушка луговая».

Мероприятие прошло в теплой атмосфере, где гости получили приятные впечатления!