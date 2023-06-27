В Саратове задержан 29-летний рецидивист, за месяц совершивший четыре преступления. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского управления МВД.

По версии следствия, 6 июня 29-летний мужчина ограбил съемную квартиру на улице Одесская. Добычей стали утюг, холодильник, микроволновая печь, электронные часы, телевизор, журнальный столик и стиральная машина, которые грабитель сдал в ломбард.

На этом путь рецидивиста не закончился. Менее чем через неделю, 12 июня на улице Буровой обвиняемый отнял телефон за 40 тысяч рублей у 32-летнего местного жителя, после чего продал его на остановке неизвестному.

Еще через шесть дней, 18 июня, произошла еще одна кража с его участием, на этот раз сотового телефона лишился его приятель.

22 июня в полицию обратился житель Саратова, который сообщил, что двое неизвестных избили его и угнал автомобиль Kia Rio. Автомобиль со следами поджога полицейские нашли в Ленинском районе. Было возбуждено уголовное дело. В отдел доставлены двое ранее судимых саратовцев, один из которых - подозреваемый в кражах и грабежах 29-летний саратовец, который на этот раз действовал в паре с приятелем.

Следствие продолжается.