В Саратовской области 12 человек оштрафованы за разведение костров в лесу

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4,7 тысяч патрулирований провели в этом году лесные инспекторы Саратовской области. Это связано с введением 20 апреля на территории региона особого противопожарного режима.

Данный показатель вдвое превысил цифры за аналогичный период прошлого года. Кроме того с жителями проведена 401 беседа.

По информации областного министерства природных ресурсов и экологии, с начала года года оштрафовано 59 нарушителей на общую сумму в 661 тысячу рублей. 12 из них наказаны рублем за разведение костров в лесах.