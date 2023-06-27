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НовостиОбщество27 июня 2023 11:29

В разработку нефтегазовых месторождений Саратовской области инвестируют 9 миллиардов рублей

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В разработку месторождений в Саратовской области компании нефтегазовой отрасли готовы инвестировать 9 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минпромэнерго.

Компания «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» продолжит обустраивать месторождения восточной части Бортового лицензионного участка. Также ООО приступит к эксплуатации Павловского, Непряхинского и Липовского месторождений. 6,5 миллиардов рублей будет вложено в бурение новых скважин, строительство 200 километров газопровода, объединяющего месторождения с установкой комплексной подготовки газа «Карпенское». Новый инвестпроект обеспечит 80-процентный рост газодобычи.

ООО «Артамира» инвестирует 2,5 миллиарда рублей в разработку и обустройство месторождений Таволожского лицензионного участка. Реализация обоих проектов создаст не менее 40 новых рабочих мест.