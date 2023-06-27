Саратовские волонтеры призывают поучаствовать в онлайн-акции против наркотиков

Акция проходит по всей России

Росмолодежь запускает онлайн-акцию «Стимул мечты — это сам ты», которая приурочена к Международному дню борьбы с наркотиками. О ней подробней рассказали в Саратовском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

Целью Акции является привлечение внимания молодежи к проблеме употребления наркотиков. Волонтеры призывают обратить внимание на позитивную альтернативу наркотикам, такую как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов.

В период проведения Акции Добро.центр предлагает волонтерам культуры и всем добровольцам Саратова разместить в «ВКонтакте» посты, сторис и ролики о вреде наркотиков и полезном отдыхе без них.

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