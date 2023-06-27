Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 10:42

В Саратове готовятся встречать международное ралли

Стала известна дислокация зрительских зон ралли «Шелковый путь» в Саратовской области
Светлана Курышева
фото: Минспорта

фото: Минспорта

С 12 по 13 июля через Саратовскую область пройдёт маршрут Международного ралли-марафона «Шелковый путь». Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области сегодня, 27 июня проинформировало о местах дислокации зрительских зон.

Зрители, желающие увидеть заезд марафона могут это сделать: 12 июля в 11:00 при въезде с восточной стороны села Большая Товоложка Пугачевского района; в 12:30 южнее села Сулак Краснопартизанского района, в 14:00 в двух километрах севернее поселка Мокроус Федоровского района.

В 18.00 на парковке у «ТЦ Хеппи Молл», будет организована стоянка участников.

13 июля ралли увидят у села Рыбушка Гагаринского района МО «Город Саратов», время ориентировочно с 8.30 до 10:30.

Время указано ориентировочное.