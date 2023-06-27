В Саратове готовятся встречать международное ралли

фото: Минспорта

С 12 по 13 июля через Саратовскую область пройдёт маршрут Международного ралли-марафона «Шелковый путь». Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области сегодня, 27 июня проинформировало о местах дислокации зрительских зон.

Зрители, желающие увидеть заезд марафона могут это сделать: 12 июля в 11:00 при въезде с восточной стороны села Большая Товоложка Пугачевского района; в 12:30 южнее села Сулак Краснопартизанского района, в 14:00 в двух километрах севернее поселка Мокроус Федоровского района.

В 18.00 на парковке у «ТЦ Хеппи Молл», будет организована стоянка участников.

13 июля ралли увидят у села Рыбушка Гагаринского района МО «Город Саратов», время ориентировочно с 8.30 до 10:30.

Время указано ориентировочное.