В Саратове готовятся встречать международное ралли

фото: Минспорта
С 12 по 13 июля через Саратовскую область пройдёт маршрут Международного ралли-марафона «Шелковый путь». Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области сегодня, 27 июня проинформировало о местах дислокации зрительских зон.
Зрители, желающие увидеть заезд марафона могут это сделать: 12 июля в 11:00 при въезде с восточной стороны села Большая Товоложка Пугачевского района; в 12:30 южнее села Сулак Краснопартизанского района, в 14:00 в двух километрах севернее поселка Мокроус Федоровского района.
В 18.00 на парковке у «ТЦ Хеппи Молл», будет организована стоянка участников.
13 июля ралли увидят у села Рыбушка Гагаринского района МО «Город Саратов», время ориентировочно с 8.30 до 10:30.
Время указано ориентировочное.