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НовостиОбщество27 июня 2023 10:39

Приставы пресекли продажу табака в 60 метрах от детского сада в Саратове

Елена Маркелова

В Заводском районе Саратова приставы обязали местного предпринимателя прекратить незаконную торговлю табачной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исковое заявление в УФССП поступило от жителей МО. Они сообщили, что 31-летний бизнесмен продает сигареты в 60 метрах от детского сада. По действующему законодательству это расстояние должно быть не менее 100 метров.

Было возбуждено исполнительное производство, но решение суда предприниматель не выполнил. Только после повторного предупреждения о грядущей ответственности он прекратил торговлю табаком.