Саратовец срезал с клумбы на площади Кирова 56 кустов роз

Площадь Кирова

В Саратове местный житель срезал с клумбы на площади Кирова 56 кустов роз. Об акте вандализма сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что злоумышленник задержан полицейскими. По факту порчи муниципального имущества началась проверка. Полицейские рассматривают возможность применения к задержанному мер по действующему законодательству.

Муниципалитет на протяжении длительного времени проводил работы по освобождению площади Кирова от незаконной торговли, чтобы в дальнейшем выполнить комплексное благоустройство данной территории.

В администрации призвали жителей областного центра беречь и сохранять внешний вид и комфорт родного города.