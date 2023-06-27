Плановый ремонт дорог в селах Саратовской области планируется завершить до 1 сентября

Ход ремонта

Ремонт дорог в селах Саратовской области планируется завершить до 1 сентября. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

В Саратовской области по инициативе Вячеслава Володина идет реализация программы ремонта внутрипоселковых дорог. Согласно программе, поселениям на ремонт дорожного покрытия выделяются средства из расчета 3 тысячи рублей на человека.

Работы коснулись Хвалынского района, где обновят участки дорог шести муниципальных образованиях. О ходе работ на территории Лысогорского района рассказал первый заместитель главы администрации Эдуард Куторов: «Второй год сельские муниципалитеты получают средства из областного бюджета из расчета 3000 рублей на каждого жителя. Это целевые деньги, благодаря которым дороги местного значения приводятся в нормативное состояние».

Ведется ремонт дорожного полотна в Марксовском районе. «Асфальт появился там, где его не было сорок лет и более!», – говорят местные жители. В частности, в Зоркинском МО асфальтирование проводилось в пос. Колос на ул. 60 лет СССР и ещё на трёх наиболее проездных участках. В селе Михайловка отремонтировали улицы Советская и Комсомольская.

Ремонт дорог в границах сельских поселений разных районов области продолжается, его планируется завершить до 1 сентября 2023 года. Такое поручение дал Губернатор Роман Бусаргин.