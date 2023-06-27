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НовостиОбщество27 июня 2023 9:08

В Саратовской области избрали главу Базарно–Карабулакского района

Наталья Трошина единогласно избрана главой Базарно – Карабулакского района Саратовской области
Светлана Курышева
фото: Мининформ 64 Z

фото: Мининформ 64 Z

Сегодня, 27 июня, состоялось заседание муниципального Собрания, на котором на должность главы Базарно – Карабулакского района избрана Наталья Трошина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам территориальных образований области.

В заседании принимали участие: министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин и депутаты муниципального Собрания и Совета Базарно – Карабулакского муниципального образования.

Наталья Викторовна приняла присягу и уже приступила к исполнению обязанностей.