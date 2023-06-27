В Саратовской области избрали главу Базарно–Карабулакского района

фото: Мининформ 64 Z

Сегодня, 27 июня, состоялось заседание муниципального Собрания, на котором на должность главы Базарно – Карабулакского района избрана Наталья Трошина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам территориальных образований области.

В заседании принимали участие: министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин и депутаты муниципального Собрания и Совета Базарно – Карабулакского муниципального образования.

Наталья Викторовна приняла присягу и уже приступила к исполнению обязанностей.