Житель Перелюбского района ответит перед законом за избиение дочери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе-апреле 2023 года 36-летний житель Перелюбского района жестоко обращался со своей 15-летней дочерью. Мужчина неоднократно поднимал на подростка руку, оскорблял ее. Заявлено, что девочка «испытывала физическую боль и моральные страдания».

Возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.