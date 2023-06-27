В Саратове контролировать стерилизацию бездомных животных будут с помощью видео

В Саратове процедуру стерилизации и вакцинации безнадзорных животных предлагают фиксировать на видео. О разработке такого положения сообщили сегодня, 27 июня, в региональной прокуратуре.

Со слов ведомства, анализ практики прокурорского надзора показал необходимость корректировки положения о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. По имеющимся данным, в городе Саратове и 11 районах области органы местного самоуправления плохо контролируют исполнение подрядчиками обязанностей по отлову собак и заключение контрактов на отлов животных. В некоторых случаях исполнители приступали к работе только по результатам прокурорского вмешательства.

В связи с этим прокуратура предложила расторгать контракт с исполнителем, который более двух раз нарушил условия, а также обязать проводить видеофиксацию не только процессов отлова и возврата на прежние места обитания безнадзорных животных, но и других мероприятий – стерилизации и вакцинации против бешенства.

- Вносятся необходимые уточнения в процедуру отлова безнадзорных животных, что позволит эффективнее организовать данную работу, – добавили в пресс-службе.

В настоящее время проект проходит доработку. Его принятие находится на контроле прокуратуры.