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НовостиОбщество27 июня 2023 7:30

Саратовцев приглашают на праздник Курбан-Байрам на Соколовой горе

Народные гуляния пройдут в Национальной деревне народов на Соколовой горе в Саратове
Светлана Курышева

В Саратове 1 июля празднование Курбан-Байрама состоится в Национальной деревне народов на Соколовой горе. Начало мероприятия планируется в 17:00. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Саратовской области.

В программе народных гуляний - угощения праздничным пловом и мороженым, для детей подготовлены шоу мыльных пузырей и химическое шоу, игры и конкурсы с аниматорами. Также состоятся спортивные мастер-классы, будет работать выставка-ярмарка украшений и подарков ручной работы. С традиционными национальными песнями выступят местные творческие коллективы и известные исполнители.