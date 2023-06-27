Саратовцев приглашают на праздник Курбан-Байрам на Соколовой горе

В Саратове 1 июля празднование Курбан-Байрама состоится в Национальной деревне народов на Соколовой горе. Начало мероприятия планируется в 17:00. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Саратовской области.

В программе народных гуляний - угощения праздничным пловом и мороженым, для детей подготовлены шоу мыльных пузырей и химическое шоу, игры и конкурсы с аниматорами. Также состоятся спортивные мастер-классы, будет работать выставка-ярмарка украшений и подарков ручной работы. С традиционными национальными песнями выступят местные творческие коллективы и известные исполнители.