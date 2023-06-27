Саратовец получил условный срок за угрозу вилами приставу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием установлено, что вечером, 24 октября 2023 года мужчина находился на приусадебном участке дома на улице Гагарина. В этот момент к нему пришел судебный пристав, чтобы осуществить требование исполнительного производства. В ответ на это саратовец схватился за вилы и стал угрожать представителю власти. Саратовца задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы представителю власти. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.