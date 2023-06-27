На социальные программы в Саратовской области потрачено более 42 миллиардов рублей

По итогам на 1 июня 2023 года, расходы на социальные программы области превысили 42 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Всего, на финансирование 20 государственных программ Саратовской области направлено 63,6 миллиарда рублей, или 97,2% от совокупных расходов областного бюджета на 1 июня 2023 года.

Расходы на программы социальной направленности составили 42,7 миллиарда рублей. Это на 14,0% или на 5,3 миллиарда рублей, выше аналогичного периода прошлого года.

На развитие образования ушло 15,1 миллиарда рублей; развитие здравоохранения – 13,8 миллиарда рублей; развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 0,9 миллиарда рублей; на осуществление мер социальной поддержки и социальное обслуживание населения – 11,1 миллиарда рублей; на культуру – 1,8 миллиарда рублей.