В Саратове водитель заплатит компенсацию за сбитого мальчика

В Саратове суд взыскал деньги с автомобилиста, который сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 27 июня, рассказали в прокуратуре Саратовской области.

ДТП произошло вечером 30 мая 2022 года в Саратове, возле торгового центра «Рубин» на улице Высокая. Там 63-летний водитель внедорожника Lexus RX не пропустил на «зебре» 11-летнего школьника. В итоге пострадавшего с сотрясением мозга и переломом увезли в больницу.

Эксперты пришли к выводу, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Суд тогда наказал мужчину за (нарушение правил, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью. Но, мать потерпевшего потребовала, чтобы с нарушителя взыскали деньги за моральный вред. Прокуратура с доводами согласилась. Страдания мальчика оценили в 150 тысяч рублей. Нарушитель теперь обязан выплатить пострадавшему эту сумму.