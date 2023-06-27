Осужденный из Вольска изготовил макет самолета Виктора Талалихина

Фото: УФСИН по Саратовской области

Сорокалетний осужденный Дмитрий Е. из Вольского района изготовил макет истребителя, на котором летал военный летчик, Виктор Талалихин. Именно на таком самолете герой Советского Союза совершил знаменитый воздушный таран немецкого бомбардировщика.

Дмитрий трудоустроен на производственном участке колонии слесарем по сборке металлоконструкций. Он наработал большой опыт по специальности, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Изготовлением макета мастер занимался в свободное время. Кроме самого летательного аппарата Дмитрий воссоздал кабину пилота.

- О подвиге Виктора Талалихина я узнал в далеком детстве, прочитал на эту тему много книг, воспоминаний его современников. С детства мечтал об авиации, но жизнь сложилась не так, как хотелось. Изготовленный мной макет И-16 – дань памяти и бесконечной благодарности герою, чей подвиг не меркнет с годами, - рассказал автор макета.