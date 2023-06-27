Еще 6 выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ в Саратовской области

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области стали известны результаты ЕГЭ-2023 по биологии и обществознанию основного периода. Как сообщила пресс-служба регионального министерства образования, по итогам экзамена шестеро одиннадцатиклассников получили высшие баллы.

На 100 баллов знания по обществознанию показали: Валерия Козлова (школа № 1 районного поселка Базарный Карабулак), Полина Губецкова (гимназия города Вольска), Ксения Рыбченок (гимназия № 3 города Саратова), Анна Малянова (школа № 72 города Саратова).

Биологию на все сто сдали Владимир Шагера (школа № 33 города Энгельса) и Валерия Вартанова (лицей № 37 города Саратова).